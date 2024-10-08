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技嘉9月營收年月雙增 AI訂單、PC產品雙動能持續添火

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-08 17:24

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技嘉9月營收年月雙增 AI訂單、PC產品雙動能持續添火。(圖：shutterstock)

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收達 267.3 億元，受惠於 AI 訂單需求暢旺，PC 產品需求回溫，呈年月雙增，累計前 9 個月營收 1995.1 億元，年增逾一倍。

技嘉 9 月營收 267.3 億元，月增 8.4%、年增 64.31%；第三季營收 704.2 億元，季減 4.7%、年增 90.2%；累計前 9 個月營收 1995.1 億元，年增 118.37%。


技嘉表示，受惠於 AI 訂單需求暢旺，PC 產品需求回溫，帶動 9 月營收持續成長；而隨輝達 (NVDA-US)Blackwell 架構繪圖處理器出貨，加上大型資料中心（CSP）對 AI 伺服器的需求，技嘉未來表現有望升溫；法人指出，技嘉在東南亞、歐洲、美洲都已有產能，目前不排除透過併購強化供應鏈，因應成長提升產能。

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