技嘉9月營收年月雙增 AI訂單、PC產品雙動能持續添火

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技嘉表示，受惠於 AI 訂單需求暢旺，PC 產品需求回溫，帶動 9 月營收持續成長；而隨輝達 (NVDA-US)Blackwell 架構繪圖處理器出貨，加上大型資料中心（CSP）對 AI 伺服器的需求，技嘉未來表現有望升溫；法人指出，技嘉在東南亞、歐洲、美洲都已有產能，目前不排除透過併購強化供應鏈，因應成長提升產能。