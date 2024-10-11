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台股

台積電法說前衝1050元 市值重返27兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-11 12:51

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 即將在下周四召開法說會，隨著輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等客戶持續釋出 AI 晶片需求強勁的展望，市場資金皆積極卡位，台積電今 (11) 日股價最高衝上 1,050 元，創下近三個月高點，進一步靠攏前高 1,080 元，市值也重返 27 兆元。

超微本次在 AI 大會中宣布推出三款新產品，包括新版 Instinct MI325X、第五代 EPYC 伺服器，以及第三代 DPU Pensando 系列，其中，第五代 EPYC 伺服器 CPU、將採用台積電 3 奈米、4 奈米製程，預計將自今年第四季開始量產出貨，可望挹注台積電第四季營運。


除了超微推出新品外，英特爾 (INTC-US) 近期推出的筆電與 PC CPU 也全數交由台積電生產，月底即將上市的 Core Ultra 200S 主核心即採用台積電 N3B 製程，其他模塊也採用台積電 5、6 奈米製程，也讓台積電先進製程滿載。

另外，手機晶片大廠如高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 也都將在第四季出貨自家最新旗艦晶片，將為台積電第四季業績帶來成長動能，也讓市場對台積電後續業績展望抱持樂觀看法。

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台積電CoWoS英特爾超微CPUGPUAI法說

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