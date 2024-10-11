微星推新伺服器搭載AMD最新處理器 瞄準AI與高效能運算市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-11 14:10

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PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (11) 日發布一系列支援 AMD EPYC 9005 系列處理器的新款伺服器，積極布局 AI、高效能運算（HPC）及雲端服務等快速成長的市場。新產品涵蓋多節點伺服器、企業級伺服器、GPU 伺服器及 CXL 記憶體擴展伺服器等多個類別，提供高性能、高密度的資料中心解決方案。

微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，新平台不僅提升運算效能，更有助於企業在降低環境影響的同時提高營運效率；AMD(AMD-US) 伺服器事業部資深副總裁 Ravi Kuppuswamy 則指出，第五代 EPYC 處理器專為應對 AI 驅動的資料中心中最具挑戰性的工作負載而設計。

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在多節點伺服器方面，微星推出了 CD370-S4051-X2、CD270-S4051-X2 和 CD270-S4051-X4 等型號，分別為 3U 雙節點、2U 雙節點和 2U 四節點設計，每個節點均搭載 AMD EPYC 9005 系列處理器，TDP 最高可達 500W。這些產品特別適合 AI、數據分析和雲端應用等場景。

針對企業級市場，微星推出 CX271-S4056 2U 伺服器，支援單路 AMD EPYC 9005 處理器，提供 24 個 DDR5 DIMM 插槽，適用於 AI、虛擬化和雲原生應用。同時，微星也發布了 D4056 和 D4051 兩款伺服器主板，為不同需求的客戶提供靈活選擇。

微星推出的 S2301 2U CXL 記憶體擴展伺服器，利用 CXL 2.0 技術將總記憶體容量擴展至 8TB，特別適合數據密集型應用，如內存數據庫和電子設計自動化（EDA）。