〈中信金股臨會〉總座曝銀保證併購策略 海外拓展鎖定這3國

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-11 12:50

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中信金 (2891-TW) 今 (11) 日召開股東臨時會，會中通過提高額定資本額至 3200 億元，談及併購議題，總經理高麗雪會後受訪時指出，暫無併購標的，但會持續在市場上看，銀保證都有，拓展規模方法不設限，在銀行方面，若有中小企業法金優勢對象或新興支付等，都可納入考慮對象，此外，海外據點尚未拓及的國家，如大馬、柬埔寨、澳洲等，也不排除採取併購方式。

關於增加額定資本額，高麗雪說明，這次是從 2300 億元增加到 3200 億元，距離上一回，大概花了 9 年的時間去消耗掉上一次從 1800 億元增至 2300 億元。以目前的時間點來看，的確沒有特定的併購標的，因為中信一直以來都是很重視自發性成長、非保險自發性成長，自發性方面，規模較大的銀行、保險，每年都還是有雙位數資產的成長，因此，金控今後必須要支援子公司去做一些資本結構的強化。

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以銀行自發性成長來說，因主管機關有大到不能倒的規定，資本結構一定要符合要求，另一方面，在國際的評比上，像是 S&P、Moody"s，中信的評等又相對比較高，這些國際評等公司對於旗下受評機構的資本適足率又有更高的標準。因此，金控增資政策，有一部分是希望可以因應未來可能的旗下子公司擴充資本需求。

談及併購議題，高麗雪說，中信目前沒有特定的標的，不過，我們本來就很持續性的在市場上看看有沒有適合的標的，銀行的部分，以國內來講，因中信財富管理動能滿好的，普及率還可以再增加，所以，如果有通路、有場景，或是像新興支付等，這些可能都是可以納入考慮的。

在法金部分，可能著眼於中小企業，高麗雪指出，中信以往比較聚焦在大型或中型，中小企業是近年積極在布建的客群，因此，如果有符合這些條件適合的標的，當然可以考量。

海外布局部分，中信銀相對於同業，已經布建的相對完整，不過，有些地方沒有具體的通路，像是馬來西亞、柬埔寨、澳洲等國家，因此，中信一方面會尋求自建的機會，另一方面，如果當國政府不願意再釋出更多執照，當然也會考慮併購，這是銀行的國內外併購策略。

保險的部分，高麗雪說明，必須因應整體市場變化，現在要面臨 ICS、IFRS 等新制度的要求，台壽接軌相對沒有問題，同時也會視情況看市場上有沒有比較適合的標的，評估條件包括資產品質、投資部位及客群等。

台壽主要是以銀行保險為主，高麗雪表示，希望再去強化業務員通路投入的部分，因為他們接觸的客群是不同的，因此，如果有客群的價值，或是對象的資產負債匹配沒有太大問題，這都是會納入考慮的。

除了銀保證子公司個別併購對象外，若有適合的金控，是否也考慮再次發動併購？高麗雪表示，當然也是會評估，我們有雷達在市場上看各種的個體，所以有單一的當然會考慮，若有整合性的當然也會考慮，但整合性的可能機會相對不是那麼多，因為總共也才 14 家金控，若有二合一金控，可能會再少一家，接下來是不是有找到適合的標的，對方願意、我們也覺得合適的，還是要看機緣。

至於未來併購之路會不會再嘗試用公開收購方式，或是說改走金融機構合併法的合併方式。高麗雪表示，現在連對象都沒有，很難解釋要走什麼方式，過去主管機關並沒有給那麼明確的指示，例如公開收購採取全現金等，這個從來都沒有說過，在法令上本來就都是一個開放的條件，所以說，並不會去設限說一定要選 A 或 B 方式，而是說先有適當的對象，再去看看用什麼方式是比較容易達成我們的目標。

高麗雪進一步指出，全現金公開收購其實後面是有很多意義的，原則上聽起來，主管機關就是偏好全現金。不過，中信現在沒有標的，等到有標的時候再去找個討論。

媒體追問是否有考慮未來併購台新新光金控？高麗雪回應，「這樣有點跳太快了」，我們先把額定資本提高再來談。

高麗雪強調，這次增加額定資本額 900 億元至 3200 億元，應該是可以支撐一段時間的自發性跟非自發性的需求，後續如果有比較明確的標的，有需求的話，還會再報股東會來跟股東討論。