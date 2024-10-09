AI需求旺！大摩：台積電營收將維持強勁成長動能 Q4毛利率將小增至55.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-09 17:06

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全球晶圓代工龍頭台積電台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (9) 日公布最新一季財報，今年第三季營收季增 12.8% 至新台幣 7596.93 億元，優於預期並創下單季新高，且自結 9 月營收達到 2518.73 億元，也創下歷年同期次高水準。

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 分析師們在最新出具的研究報告中表示，受 AI 晶片需求和整合設備製造商外包的推動，台積電未來五年營收年複合成長率 (CAGR) 可能達到 15% 到 20%。

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分析師們預估，在強勁的 AI 晶片需求和蘋果 3 奈米晶片產量進一步增加的刺激下，台積電第四季毛利率將從第三季的 55% 小幅成長至 55.5%。

他們表示，台積電在成功上調晶圓價格後，2025 年起毛利率料將維持在 55% 左右，新價格將於明年生效。