AI需求旺！大摩：台積電營收將維持強勁成長動能 Q4毛利率將小增至55.5%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-09 17:06
全球晶圓代工龍頭台積電台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (9) 日公布最新一季財報，今年第三季營收季增 12.8% 至新台幣 7596.93 億元，優於預期並創下單季新高，且自結 9 月營收達到 2518.73 億元，也創下歷年同期次高水準。
摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 分析師們在最新出具的研究報告中表示，受 AI 晶片需求和整合設備製造商外包的推動，台積電未來五年營收年複合成長率 (CAGR) 可能達到 15% 到 20%。
分析師們預估，在強勁的 AI 晶片需求和蘋果 3 奈米晶片產量進一步增加的刺激下，台積電第四季毛利率將從第三季的 55% 小幅成長至 55.5%。
他們表示，台積電在成功上調晶圓價格後，2025 年起毛利率料將維持在 55% 左右，新價格將於明年生效。
大摩分析師們還說，考量到 AI 晶片料將漲價至少一成，其他高效能運算晶片將上漲 6%，智慧手機晶片上漲 3%，2025 年平均漲價幅度料將為 4% 到 5%，毛利率將提高 2 到 3 個百分點。
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