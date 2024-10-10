iPhone 16 Pro系列機殼傳陸廠良率不佳 鴻海集團迎轉單

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-10 18:17

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市場傳出，iPhone 16 Pro 及 Pro Max 因中國供應商機殼良率不佳，鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 迎來轉單，集團組裝業務也可望同步受惠，將挹注第四季旺季營運表現。

知情人士表示，今年 iPhone 16 系列機種機殼分為兩類，iPhone 16 及 Plus 機殼採用鋁合金，共有 3 家廠商可供應；高階的 Pro 及 Pro Max 則僅有 2 家，其中一家就是工業富聯、另一家就是中國廠商。

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而工業富聯長期以來 iPhone 主要中框機殼供應商，尤其是在高階機種上，都有極高比重的訂單份額，此次紅色供應鏈傳出品質問題，將有利於鴻海集團進一步鞏固在 iPhone 高階機種的領先地位。

業界分析，中國廠商以削價競爭策略切入 iPhone 高階機種供應鏈，但相較於從供應鏈省下成本來提高獲利，蘋果更在意的是產品品質。

至於近期傳出蘋果 iPhone 16 砍單的消息，有半導體關鍵零組件業者訂單被減少 300 萬片，引發市場關注，知情人士透露，以目前工業富聯生產、出貨狀況來看，高階機種並未看到有砍單的情況。