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全光網路帶動傳輸、晶片升級 光通訊台廠迎「光速」商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-10 14:20

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全光網路帶動傳輸、晶片升級 光通訊台廠迎「光速」商機。(圖：shutterstock)

隨著 AI 技術急速發展，全球數據傳輸需求激增，為降低能源損耗，全光網路（All-Photonic Network，APN）技術成為解決方案之一，由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇，目前已有包括微軟 (MSFT-US)、Google(GOOG-US)、Intel(INTC-US) 等 152 家會員共同推動，光通訊台廠可望受惠。

全光網路是一種新型態電信網路，以光通訊全面取代電子訊號，有望大幅降低全球資料傳輸帶來的電力消耗，與現有光纖網路的差別在於，現行光纖網路僅在分段網路上個別處理，如區域網路、接取網路與資料中心網路，連接過程仍需轉換成電子訊號，全光網路則是把多段網路整合為一條光路，使光訊號完全取代電子訊號，減少能源損耗。


根據 IOWN 目標，希望在 2030 年實現全光網路，使能源消耗降低 100 倍、傳輸容量提高 125 倍，並讓端對端延遲降低 200 倍；中華電信與 NTT 於今年 8 月宣布啟動全球首例跨國 IOWN 全光網路，連接台北與日本武藏野，在約 3,000 公里距離的光纖傳輸僅花了約 17 毫秒，展現超低延遲、無訊號抖動的穩定通信。

全光網路技術不僅應用於通訊基礎設施，還將深入晶片層面，NTT 提出的光電融合技術路徑包括三個階段：首先是實現晶片外部元件的光通訊，其次是晶片間的直接光通訊，最後目標是實現晶片內部核心的光通訊運作，將大幅提升晶片效能，同時降低功耗。

全光網路的發展為台灣科技產業帶來新商機，NTT 技術總監川島正久提到，台積電的矽光子技術與全光網路有互補性，矽光子技術專注於加速晶片內部運算，而全光網路則致力於改善端對端的資料傳輸，而台灣電子製造業在快速開發支援 IOWN 通訊系統的相關設備方面表現出色，將是支撐全光網路發展的重要聯盟成員。

國內受惠的光通訊概念股包括聯鈞 (3450-TW)、前鼎 (4908-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW) 和光聖 (6442-TW) 等，這些公司在光收發模組、矽光子技術和光纖元件等領域擁有關鍵技術，其中上詮傳聞已與台積電 (2330-TW) 及輝達 (NVDA-US) 合作開發光通道與 IC 連接技術，最快今年下半年有機會放量。

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