全光網路帶動傳輸、晶片升級 光通訊台廠迎「光速」商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-10 14:20

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隨著 AI 技術急速發展，全球數據傳輸需求激增，為降低能源損耗，全光網路（All-Photonic Network，APN）技術成為解決方案之一，由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇，目前已有包括微軟 (MSFT-US)、Google(GOOG-US)、Intel(INTC-US) 等 152 家會員共同推動，光通訊台廠可望受惠。

全光網路是一種新型態電信網路，以光通訊全面取代電子訊號，有望大幅降低全球資料傳輸帶來的電力消耗，與現有光纖網路的差別在於，現行光纖網路僅在分段網路上個別處理，如區域網路、接取網路與資料中心網路，連接過程仍需轉換成電子訊號，全光網路則是把多段網路整合為一條光路，使光訊號完全取代電子訊號，減少能源損耗。

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根據 IOWN 目標，希望在 2030 年實現全光網路，使能源消耗降低 100 倍、傳輸容量提高 125 倍，並讓端對端延遲降低 200 倍；中華電信與 NTT 於今年 8 月宣布啟動全球首例跨國 IOWN 全光網路，連接台北與日本武藏野，在約 3,000 公里距離的光纖傳輸僅花了約 17 毫秒，展現超低延遲、無訊號抖動的穩定通信。

全光網路技術不僅應用於通訊基礎設施，還將深入晶片層面，NTT 提出的光電融合技術路徑包括三個階段：首先是實現晶片外部元件的光通訊，其次是晶片間的直接光通訊，最後目標是實現晶片內部核心的光通訊運作，將大幅提升晶片效能，同時降低功耗。