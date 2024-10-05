鴻海9月營收7330億元月增3成 Q3創同期高Q4續向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-05 16:37

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鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 9 月營收，受惠蘋果(AAPL-US)iPhone 16 新機發表上市，營收 7330.24 億元，創歷年同期次高，月增 33.7%、年增 10.9%；第三季營收 1.85 兆元，創同期新高，季增 19.5%、年增 20.1%。

累計鴻海前 9 月營收 4.72 兆元，也是同期最佳，年增 9.7%。展望第四季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第四季營運表現，將約略符合目前市場預期。

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鴻海說明，9 月營收四大產品營收月對月表現，消費智能產品受惠新品發布，強勁成長；元件及其他產品則受惠消費智能產品零組件出貨增加，顯著成長；雲端網路產品因 AI 需求持續，顯著成長；僅電腦終端呈現月減。

不過，9 月與去年同期相比，消費智能產品因部分客戶新品於今年提前至 8 月發布，以致整體出貨高峰期提前，故年對年表現略為衰退。

雲端網路產品因 AI 雲端拉貨動能強勁，營收強勁年增；電腦終端產品受惠新產品上市後的需求持續，也有顯著成長；元件及其他產品因主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長，營收同樣顯著成長。

第三季營收季對季表現來看，消費智能產品、雲端網路產品、均強勁成長、元件及其他產品顯著成長、電腦終端產品持平；年對年來看，則是雲端網路產品、元件及其他產品、電腦終端產品強勁成長，消費智能產品持平。