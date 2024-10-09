原油價格料進一步下跌 埃克森美孚罕見遭降評

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-09 20:24

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法國巴黎銀行 (BNP Paribas Exane) 分析師預料原油價格將進一步下跌，因此下調 3 家主要石油公司股票評等，其中之一的埃克森美孚 (XOM-US) 是一年多來首次獲得等同「賣出」(Sell) 的評等。

包括 Lucas Herrmann 在內的分析師在給客戶的一份報告中寫道：「石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 產能的大量過剩就像達摩克利斯劍 (Sword of Damocles) 一樣懸在該產業上空。油價將不得不升至不僅可能刺激需求改善、還可能推動美國短周期減產的水準。」

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分析師將埃克森美孚的股票評級從「中性」(Neutral) 下調至「跑輸大盤」(Underperform)，將英國石油公司 (BP-US) 和西班牙國家石油公司 (Repsol S.A.) 的股票評等從「跑贏大盤」(Outperform) 下調至「中性」，理由是這 3 家公司的煉油前景都較為疲弱。

埃克森美孚在 2023 年 8 月擺脫「賣出」評等，當時股票研究與交易公司 Redburn Atlantic 上調其推薦評等。

法國巴黎銀行說，考慮到供應動態，布蘭特原油價格可能需要降至每桶 60 美元。該行補充說：「我們懷疑投資者對石油行業投資的興趣將受到更大挑戰。」