傳埃克森美孚與股東深入談判 出售德國主要煉油廠股份

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-09 20:01

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據了解，大約一年前埃克森美孚計劃把其在德國南部城市喀斯魯 (Karlsruhe)Mineralölraffinerie Oberrhein 煉油廠的 25% 股份出售給大宗商品交易商 Alcmene，不過該筆交易並未完成。

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報導指出，這家煉油產的另一個股東殼牌 (SHEL-US) 今年 7 月收到喀斯魯高等地區法院的裁決，該裁決稱埃克森美孚應該先徵求煉油廠所有股東意見才能出售股權。

據悉，埃克森美孚目前正與殼牌擬定薪資方案，雙方有信心很快就能達成協議，從而完成股票出售。

在環保目標的壓力下，隨著外界重新關注利潤率更高的原油生產，全球最大的石油公司正在撤出大部分下游投資組合，而貿易公司和私人股本集團是一些主要買家。

其中，埃克森美孚正在談判將一家法國煉油廠出售給包括大宗商品巨擘托克集團 (Trafigura Group) 在內的一個財團，而殼牌正在將其在新加坡的煉油廠和化工資產出售給包括嘉能可 (Glencore Plc) 在內的一家合資企業。

截稿前，埃克森美孚、殼牌德國和 Miro 對上述報導均拒絕置評，德國經濟部也沒有發表評論，但說政府將履行其通常的義務，確保遵守反壟斷法、供應安全和對外貿易法。