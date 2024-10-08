〈房產〉挹注平實都更案 一銀統籌國城建設174.9億元聯貸完成簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 16:46

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第一銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，與合作金庫銀行及土地銀行共同統籌主辦國城建設新臺幣 174.9 億元聯貸案今 (8) 日完成簽約，該聯貸案主要支應臺南市政府於 9 月核定之「臺南市東區平實段 2、3、5、6 地號等 4 筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」所需資金。

一銀指出，由國城建設擔任實施者，基地位於臺南市東區文教區，面積約 8683 坪，將興建 12 棟大樓住宅，其中一棟回饋予臺南市政府作為公宅，並將申請銀級綠建築標章，以提昇國有地的經濟效益與都市更新價值，加速達成土地資產活化與都市環境更新。

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近年台積電等科技巨擘看好南部發展，促南臺灣產業加速起飛，帶動當地整體建設及成長；而國城建設深耕南部地區 40 餘年，近年更大舉投入公辦都更案，從高雄市首例公辦都更案「鳳山都更好」、中彰雲嘉投首例公辦都更案「嘉義都更好」，到高雄最大規模的公辦都更案「特貿三 5G-AIoT 創新園區」、「高捷聯開案」，均可見國城建設的投入；本次臺南平實都更案位於核心地段，與未來都市發展息息相關，國城建設將與臺南市政府攜手打造優質社區，共同促進當地成長與進步。