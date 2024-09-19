華碩ROG將參展東京電玩展 展出主機板、電競主機多樣產品

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-19 14:27

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華碩 (2357-TW) 旗下知名電競品牌 ROG（Republic of Gamers）將於 2024 年 9 月 26 日至 29 日參加日本最大規模遊戲盛會「東京電玩展 2024」，ROG 以「全面裝備 ROG」為主題，展示包括最新主機板、掌上型電競主機在內的多樣化產品陣容。

ROG 展出的亮點產品包括 ROG Z790 主機板，該主機板支援第 14 代英特爾 ® 酷睿™處理器，具備強大散熱性能、WiFi 7 連接和充足的 PCIe 5.0 插槽。特色設計如 Polymo 照明和 RGB 微結構，為玩家帶來獨特的視覺體驗。

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另一焦點是 ROG Ally X 掌上型電競主機，搭載 Windows 11 系統，配備 AMD Ryzen™ Z1 Extreme 處理器和 24GB LPDDR5X 高速記憶體，螢幕亮度可達 500 尼特，並採用 ROG 智慧散熱系統，確保長時間遊戲的舒適體驗。