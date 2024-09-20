〈焦點股〉AI伺服器10月出貨助攻 華碩早盤漲近半根停板
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-20 10:58
PC 品牌華碩 (2357-TW) 日前宣布全新 AI 伺服器「ESC N8-E11」系列已獲訂單，將於 10 月出貨，激勵股價連日上攻，今 (20) 日延續攻勢，最高來到 598 元，漲幅近半根停板。
華碩表示，搭載最新 NVIDIA® HGX™ H200(NVDA-US) 平台的 AI 伺服器 ESC N8-E11 系列，能滿足 AI、機器學習和高效能運算等數據密集型任務，並提升能源效率和散熱需求，已經獲得客戶訂單，預計於 10 月出貨。
H100／H200 系列是華碩下半年伺服器主力，而在輝達新品 Blackwell 平台、如 GB200 等系列之產品推出下，華碩做為合作夥伴，也會隨輝達時程推出產品，目前正在客戶端驗證中；法人表示，在板卡新品、AI PC、AI 伺服器下半年出貨增溫下，有望帶動華碩獲利看旺至明年。
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