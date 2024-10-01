徐世昌正式接任華碩總裁 個人持股市值達55億元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-01 16:46

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (1) 日正式公告，集團總裁曾鏘聲將於 11 月退休，由副董事長徐世昌接任其職掌範圍。

徐世昌是華碩四位創辦人之一，擁有深厚的技術背景和豐富的管理經驗，曾於 2008 年華碩品牌代工分家時擔任和碩 (4938-TW) 科技副董事長，2016 年受邀重回華碩擔任策略長，2018 年升任副董事長。

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