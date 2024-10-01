徐世昌正式接任華碩總裁 個人持股市值達55億元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-01 16:46
PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (1) 日正式公告，集團總裁曾鏘聲將於 11 月退休，由副董事長徐世昌接任其職掌範圍。
徐世昌是華碩四位創辦人之一，擁有深厚的技術背景和豐富的管理經驗，曾於 2008 年華碩品牌代工分家時擔任和碩 (4938-TW) 科技副董事長，2016 年受邀重回華碩擔任策略長，2018 年升任副董事長。
徐世昌目前持有華碩股票共 9,297 張，共 9,297,607 股，包括個人持有華碩股票 7,346,683 股，以及配偶及未成年子女持股共計 1,950,924 股，約佔公司 1.1% 股權，市值達 55.59 億元，為華碩第二大個人持股者，僅次於施崇棠的 30,093,638 股。
而徐世昌在華碩的發展中，曾主導成立華擎 (3515-TW) 科技，成功切入中階主機板市場，鞏固華碩在全球主機板領域的領先地位，也被認為是推動台灣 IT 產業發展的重要力量之一。
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