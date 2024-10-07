華碩推全球首款1440p 480Hz OLED電競螢幕 搭載多項AI功能搶攻高端市場

華碩 ( 2357-TW ) 旗下電競品牌 ROG（玩家共和國）今（7）日宣布，兩款最新 OLED 電競螢幕正式在台上市，其中 ROG Swift OLED PG27AQDP 為全球首款 1440p 480Hz OLED 電競螢幕。

ROG Swift OLED PG27AQDP 採用 26.5 吋防眩光 WOLED 面板，具備 0.03 毫秒超快反應時間和全新 RWGB 子像素配置，提升文字清晰度，並搭載多項 AI 輔助功能，包括 AI Visual、AI Crosshair 等，提升玩家體驗。

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同步推出的 ROG Strix OLED XG27ACDNG 同樣採用 26.5 吋面板，但為 360Hz QD-OLED 設計，解析度為 2560 x 1440，售價 26,900 元。這款螢幕特點包括動態亮度提升功能、全新散熱器設計，以及支援 90W 電力輸出的 USB-C 連接埠。