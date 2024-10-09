營收速報 - 光聖(6442)9月營收5.62億元年增率高達178.77％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:16
今年1-9月累計營收為39.09億元，累計年增率95.71%。
最新價為412.5元，近5日股價上漲6.37%，相關通信網路下跌-2.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1621 張
- 外資買賣超：+1599 張
- 投信買賣超：+30 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|5.62億
|179%
|5%
|24/8
|5.33億
|117%
|-2%
|24/7
|5.46億
|150%
|-7%
|24/6
|5.88億
|121%
|19%
|24/5
|4.95億
|118%
|38%
|24/4
|3.59億
|75%
|11%
光聖(6442-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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