〈鴻海科技日〉新款電動車MODEL D、MODEL U登場 北美版MODEL C明年底量產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-08 17:45

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鴻海 (2317-TW) 今日於鴻海科技日中，正式發表 MODEL D 新世代多功能生活休旅車，以及 MODEL U 新型態電動中型巴士，同時正式揭露為美國合作夥伴打造的北美版 MODEL C，並預告 2025 年底正式量產推出。

鴻海董事長劉揚偉表示，今年有更多新款電動車登場，持續充實電動車款，展示了鴻海在汽車開發領域的廣度與成熟度，與客戶合作推出的電動車，絕對經得起耐久性、安全性和可靠性的考驗。

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鴻海於今年的鴻海科技日上，展示集團所有電動車解決方案，從 MODEL A、MODEL B、MODEL C、MODEL E、MODEL V、MODEL N、MODEL T 到最新的 MODEL U 和 MODEL D 等原型車、量產車。

其中，MODEL D 以 LMUV(Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle) 的設計理念，結合 SUV 和 MPV 車款優點，屬於多功能的混合型車款，採用鴻海最新一代的平台技術，車輛尺寸長 5.1 公尺，軸距為 3.2 公尺，提供寬敞舒適的乘坐空間。

MODEL D 使用了氣動懸掛系統，提升了行駛穩定性，懸掛高度可調整 15 到 25 毫米；車身設計加入專為降低風阻的 S 型進氣口和空氣簾設計，讓空氣阻力系數只需要 0.23，造型設計與義大利設計公司 Pininfarina 共同開發，融入一系列簡約家族風格，呈現整體和諧感。

全新中型電動巴士「MODEL U」延續 MODEL T 電動巴士的設計語言，簡約外觀、大面積的車窗；MODEL U 是專為狹窄城市巷道及偏遠地區而設計的「中型電動巴士」，設計概念強調靈活性和多功能性，車身尺寸適中，內部空間可以根據需求進行配置。

MODEL U 先進的電子控制系統和 ADAS 系統使駕駛體驗更加安全和舒適；同時，優化車體結構和空氣動力學設計，實現了較長的續航力。此外，MODEL U 還提供客製化豪華旗艦版本，內部設計呈現優雅氛圍，並配備 VIP 專區、迷你吧和咖啡機，適合各種場景需求，如 VIP 接駁、移動辦公室等。

鴻海發表全新中型電動巴士 MODEL U。(圖：鴻海提供)

除了兩款全新電動車解決方案外，以「Being White」為主旨，MODEL A 概念車款今年也在科技日上亮相，車身 4.3 公尺長的迷你造型，側滑門以及搭配多元的內部空間設計，提供給品牌客戶靈活的選擇。