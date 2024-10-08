〈鴻海科技日〉劉揚偉：鴻海全球工廠陸續導入自動化 生產力提升近一倍

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-08 13:28

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鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，製造卓越能力正在被 AI 重新定義，AI 已經深植於自動化中，而自動化就是代表生產力，客戶也希望看到鴻海更多自動化技術的應用，目前鴻海工廠導入自動化後，生產力幾乎提升了一倍。

劉揚偉指出，這場 AI 革命不僅僅在鴻海的台灣廠區發生，還遍及美洲、亞洲，涵蓋現有設施、規劃中的廠房，以及正在建設中的園區，鴻海目前在全球 24 個國家地區擁有超過 200 個據點，將因轉型而變得更加強大。

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目前鴻海位於高雄的電動車製造廠將成為集團的 AI 智慧工廠標竿，該廠將採用數位孿生技術，連接雲端，實現虛擬和實體生產線的協同合作。

劉揚偉表示，人工智慧加速想像力，而這一加速恰逢鴻海正在轉型之際，目前正透過三大智慧平台重新定義自己，AI 扮演著推動轉型的關鍵角色，並不是因為 AI 而轉型，而是因為這對鴻海的業務發展深具意義。