台新金股臨會 92%贊成併購新光金 小股東盼吳東亮「電力十足」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 12:37

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台新金 (2887-TW) 股東臨時會今 (9) 日上午登場，討論與新光金 (2888-TW) 合併案，普通股出席率達到 78.52%，較以往股東會踴躍，最終表決，贊成權數達 92.72%，超過法定規定，通過合併案。值得注意的是，首位登記發言的股東，贈送一隻「皮卡丘」給董事長吳東亮，希望他也能擁有 10 萬伏特的電力。

根據台新金統計，今天普通股出席股數占比為 78.52%、戊種特別股 87.11%、己種特別股 88.47%。至於投票結果，最終普通股以高達 92.76% 贊成、戊種特別股 86.09%、己種特別股 99.87%，超過法定規定，通過合併案。

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台新金 (2887-TW) 股東臨時會投票超過法定規定，通過合併案。(圖：鉅亨網記者陳于晴)

吳東亮致詞時表示，台新金在全體金控共同努力下，各項業務穩定成長，今年 1 到 9 月的稅後純益為 166 億元，每股稅後純益達 1.17 元，指出，在 8 月 22 日雙方董事會通過合併案，並指出，與新光金擁有相近的企業文化、彼此業務強項互補，經營綜效顯著，合併後，兩家金控的經營規模將來到第四大，希望大家支持。

吳東亮表示，今天股臨會通過合併案後，會正式向主管機關送件申請，若能順利合併，這將是金控採取合議併購的首例，對兩家金控不僅具有重大意義，也對台灣金融產業發展的一大步。他強調，未來將力促合併後的「台新新光金控」，繼續努力成為金融業的領導品牌，並積極參與政府推動的「亞洲資產管理中心」。