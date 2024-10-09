營收速報 - 國建(2501)9月營收10.82億元年增率高達43.68％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 17:30
今年1-9月累計營收為144.87億元，累計年增率53.38%。
最新價為24.9元，近5日股價下跌-0.2%，相關建材營造下跌-1.71%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-118 張
- 外資買賣超：-9 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-108 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|10.82億
|44%
|17%
|24/8
|9.24億
|1%
|-15%
|24/7
|10.84億
|12%
|-28%
|24/6
|14.97億
|-42%
|32%
|24/5
|11.34億
|57%
|-34%
|24/4
|17.19億
|166%
|-47%
國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇