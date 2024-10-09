search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 國建(2501)9月營收10.82億元年增率高達43.68％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 17:30


國建(2501-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣10.82億元，年增率43.68%，月增率17.11%。

今年1-9月累計營收為144.87億元，累計年增率53.38%。

最新價為24.9元，近5日股價下跌-0.2%，相關建材營造下跌-1.71%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-118 張
  • 外資買賣超：-9 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-108 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 10.82億 44% 17%
24/8 9.24億 1% -15%
24/7 10.84億 12% -28%
24/6 14.97億 -42% 32%
24/5 11.34億 57% -34%
24/4 17.19億 166% -47%

國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收國建

相關行情

台股首頁我要存股
國建24.9-1.58%
美元/台幣32.16-0.19%

延伸閱讀


Empty