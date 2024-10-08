TikTok有害兒童心理健康 美國多個州提起訴訟

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-08 23:10

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字節跳動 (ByteDance) 旗下 TikTok 周二 (8 日) 面臨美國 13 個州和哥倫比亞特區提起新的訴訟，指控這個受歡迎的社群媒體平台傷害兒童心理健康，還涉嫌經營未經許可的匯款業務。

這些訴訟分別在紐約、加州、哥倫比亞特區和其他 11 個州提起，擴大 TikTok 與美國監管機構的法律攻防戰，並且尋求對該公司進行新的經濟處罰。

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據了解，這些州指控 TikTok 故意使用讓人上癮的軟體，目的是要讓兒童盡可能長時間且頻繁觀看短片，對心理健康造成負面影響。

哥倫比亞特區檢察長施瓦布 (Brian Schwalb) 周二受訪時表示：「我們的訴訟是要讓 TikTok 傷害華盛頓兒童的行為負責。」

施瓦布的訴訟稱，強迫性使用 TikTok 給青少年和兒童帶來一系列「深刻的」心理健康風險，包括憂鬱、焦慮、睡眠不足等。他形容 TikTok 如同「數位尼古丁」，刻意讓年輕人著迷，對整整一代年輕人造成巨大傷害。

加州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 也在聲明指出，TikTok 讓用戶上癮以提高企業獲利，還特別針對沒有防禦能力的兒童下手。

各州均表示，TikTok 試圖最大限度延長用戶在其社群媒體應用程式的時間，以便投放廣告。

除了有害兒童心理健康外，施瓦布還指控 TikTok 透過其直播和虛擬貨幣功能經營未經許可的匯款業務。

他說：「TikTok 不受監管和非法的虛擬經濟也允許社會中最黑暗、最墮落的角落掠奪脆弱的受害者。該公司知道正在發生什麼，但選擇忽視它。此次訴訟旨在結束其非法、欺騙和掠奪性行為。 」

起訴書稱，TikTok 在 2019 年推出了「兩個新的危險功能」: 一個是名為 TikTok LIVE 的直播功能，另一個是名為 TikTok「Coins」的虛擬貨幣系統。其中後者是未經許可的虛擬貨幣，用戶可在直播期間用該幣購買虛擬禮物贈送，主播隨後可將禮物轉換成真金白銀。TikTok 也會以人氣流量誘惑鼓勵用戶直播。

訴訟指出，TikTok 從其虛擬貨幣中「賺取了可觀的收入」，每筆交易收取高達 50% 的佣金。該應用程式的虛擬貨幣和現金提領過程是「一個虛擬貨幣傳輸系統」，由於未能獲得所需的貨幣傳輸許可證，因此違反華盛頓特區的法律。

施瓦布說：「而且儘管 LIVE，包括直播和禮品，目前的最低年齡要求是 18 歲及以上，但 TikTok 知道其寬鬆的年齡驗證措施會激勵美國未成年人謊報年齡以獲得訪問權限。」