鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至10.99元，預估目標價為230元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.91元上修至10.99元，其中最高估值11.27元，最低估值9.55元，預估目標價為230元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.27(11.27)
|16.13
|19.8
|最低值
|9.55(9.55)
|11.73
|13.86
|平均值
|10.75(10.73)
|13.97
|16.29
|中位數
|10.99(10.91)
|13.7
|15.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|23,581,000
|28,606,750
|33,666,280
|最低值
|22,138,000
|25,674,000
|28,088,000
|平均值
|23,031,310
|26,766,540
|30,827,820
|中位數
|23,374,000
|26,073,000
|30,778,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.05
|4.69
|7.01
|6.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,002,537
|18,472,128
|21,132,040
|18,046,852
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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