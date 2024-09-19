渣打CIO：美國經濟軟著陸有利股市中長期表現 降息金融股最受惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-19 13:45

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渣打首席投資辦公室 (CIO）今 (19) 日表示，維持對於美國經濟軟著陸的核心觀點，軟著陸的經濟前景加上降息環境，從歷史數據來看都有利於股市中長期表現。降息循環將有助緩解今年以來美股的動力引擎，數據中心、軟體開發和高端半導體需求仍會穩步增長，預期 AI 技術應用層面將進一步擴大，科技股會持續擴展，金融業也值得留意。

美國聯準會 (Fed) 啟動 2020 年以來首次降息，一口氣降 2 碼 (0.5%)，將基準利率區間調降至 4.75%-5.00%。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公佈的會後聲明中指出，決策官員對通膨持續向 2% 邁進的信心增強，並認為實現就業和通膨目標的風險大致平衡。不過他們也留意到就業成長放緩，失業率上升的情況。

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此外，他們也調整了對於美國經濟前景預估，將今年的失業率預期從 6 月時預估的 4% 上調至 4.4%，並將通膨預期從之前的 2.6% 下調至 2.3%。在核心通膨方面，官員們將預期下調至 2.6%，較 6 月下調了 0.2 個百分點。另一方面，根據最新的「利率點狀圖」顯示，預期今年年底將再降息 2 碼，接近原先市場的定價。到 2025 年底，聯邦資金利率可能將再降息 4 碼，而 2026 年將降息 2 碼，預估長期中性利率將落在 2.9% 左右。

聯準會主席鮑威爾在會後記者會上表示，雖然這次降息 2 碼，但不代表未來會以同樣的節奏降息，利率環境不會回到超低利率時代；此外，他對於就業的表述前後矛盾，表示如果早在 7 月決策會議前就拿到那份失業率上升的非農就業報告，聯準會當時可能就會決定首次降息，但同時又一再強調就業市場表現良好，目前沒有任何經濟衰退或崩潰的跡象。

鮑威爾此番話讓金融市場上沖下洗，原本聯準會決議出爐後，股市、債市雙雙走揚，黃金價格一度站上 2600 美元關卡再創歷史新高，美元指數迅速走弱，但在鮑威爾發表談話後，美國十年期公債殖利率從一度觸及 3.65% 下方回升至 3.7% 上方，且股市由紅翻黑，終場小幅收低。

渣打首席投資辦公室 (CIO）維持對於美國經濟軟著陸的核心觀點，而軟著陸的經濟前景輔以降息環境，以歷史數據而言將有利於股市中長期表現。

聯準會降息循環將有助緩解今年以來美國股市的動力引擎，包括科技和通訊服務行業。目前針對人工智慧的投資尚在基礎建設階段，對於數據中心、軟體開發和高端半導體需求穩步增長，預期未來對於 AI 技術應用層面將進一步擴大；儘管前段時間科技股漲多後出現修正和波動，渣打 CIO 認為該行業仍具備進一步擴展的潛力。

此外，金融行業亦是本輪寬鬆週期中值得留意的行業。在軟著陸降息的情境下，銀行貸款量可能有所成長，資本市場可能更加活絡使得非利息收入 (如金融業手續費收入) 上升，可能抵消淨利息收入的部分跌幅，且該行業評價面尚處合理水平，對於該行業帶來支持。

在過去的寬鬆週期中，成熟市場高評級債券多有不錯的回報。然而本次降息啟動前，市場近期已隱含年底前將降息 100 個基點的預期，美國十年期公債殖利率已跌破自去年 12 月以來的支撐關卡 3.8%。因此，儘管降息為債券提供資本利得前景，在配置方面，選擇對利率敏感的債券種類可能是關鍵。

渣打 CIO 的觀點中，相對看好對殖利率下降敏感的新興市場美元政府債，另外雖然成熟市場投資級政府債看法中性，但考量到美國長天期公債年初至今表現落後期限較短的公債，隨著聯準會開始降息週期，美國 20 年期以上的公債可能提供價格追趕的空間。不過，債券市場近期走勢可能過度反映市場擔憂，短線上投資者不需要急於追高債券。