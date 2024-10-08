鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.77元，預估目標價為126元
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 16:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.89元下修至6.77元，其中最高估值7.17元，最低估值6.27元，預估目標價為126元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.17(7.17)
|8.73
|10.2
|最低值
|6.27(6.27)
|7.51
|9.31
|平均值
|6.75(6.8)
|8.11
|9.75
|中位數
|6.77(6.89)
|8.05
|9.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,079,000
|9,330,000
|10,273,000
|最低值
|7,816,000
|8,674,180
|9,632,610
|平均值
|7,892,810
|8,963,030
|9,952,800
|中位數
|7,840,000
|8,943,000
|9,952,800
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.47
|12.2
|10.47
|7.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,121,824
|9,235,183
|8,814,067
|7,160,275
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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