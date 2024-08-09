〈焦點股〉欣興營收回升重返百億元 股價跳空上漲站上5日線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-09 11:47
IC 載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重，也看好第三季營運回升，年 7 月營收突破 100 億元達 100.51 億元，創 19 個月來新高，月增 13.3%，年增 17.3%，2024 年 1-7 月營收 643.31 億元，年增 6.56%，欣興股價今 (9) 日跳空上漲量增並站上 5 日線。盤中最高來到 151.5 元。
欣興在先前召開的法人說明會釋出展望，公司對下半年營運提出正向看法，2024 年第三季業績有機會出現小幅季成長，且 2024 年下半年可望優於上半年，而且在 IC 載板與 PCB 稼動率升溫。
欣興指出，2024 年第三季 AI 相關產品包含 AI 伺服器 AI PC 及 AI 智慧機持續成長，消費電子與電腦恢復季節成長趨勢，第三季有機會小幅季成長，載板以及 PCB 事業部表現有望優於上半年。
欣興電子 2024 年第二季營收 278.77 億元，創 6 季以來新高，但毛利率下滑爲 13.21%，季減 3.05 個百分點，年減 7 個百分點，第二季稅後純益 15.95 億元，季減 34.45%，年減 33.22%，單季每股純益 1.05 元。欣興在 2024 年上半年營收 542.8 億元，毛利率 14.69%，年減 5.7 個百分點；上半年稅後純益 40.29 億元，年減 37.86%，每股純益 2.65 元。
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