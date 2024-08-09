〈焦點股〉欣興營收回升重返百億元 股價跳空上漲站上5日線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-09 11:47

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IC 載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重，也看好第三季營運回升，年 7 月營收突破 100 億元達 100.51 億元，創 19 個月來新高，月增 13.3%，年增 17.3%，2024 年 1-7 月營收 643.31 億元，年增 6.56%，欣興股價今 (9) 日跳空上漲量增並站上 5 日線。盤中最高來到 151.5 元。

欣興在先前召開的法人說明會釋出展望，公司對下半年營運提出正向看法，2024 年第三季業績有機會出現小幅季成長，且 2024 年下半年可望優於上半年，而且在 IC 載板與 PCB 稼動率升溫。

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欣興指出，2024 年第三季 AI 相關產品包含 AI 伺服器 AI PC 及 AI 智慧機持續成長，消費電子與電腦恢復季節成長趨勢，第三季有機會小幅季成長，載板以及 PCB 事業部表現有望優於上半年。