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看到機會 欣興再追加今年資本支出到254億元 明年續投186億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 19:34

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欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重外，今 (30) 日董事會再追加 2024 年資本支出預算 12 億元，追加後在今年的資本支出將增加到 254 億元。

欣興董事會決議增加今年資本支出在於光復廠投資、PCB 製程的優化及增加對泰國廠的投資。同時，欣興通過的 2025 年的資本支出也將達到 186 億元。

欣興今年資本支出中，至少有 35 億元用於泰國廠的建廠，欣興泰國廠預計在今年底完成建廠工程，且在 2025 年第一季投產，主要生產遊戲機及模組化訂單，在 2025 年完成客戶認證後，在 2025 年第三季會有較高的營收貢獻。

欣興董事長曾子章先前在股東會針對市場景氣前瞻指出，2024 年下半年營運將呈現逐季成長的走勢，在 AI 相關營收明年還會更高，欣興 2025 年成長也是會比今年來得好。

欣興今日公布最新財報顯示，欣興在 2024 年上半年營收 542.8 億元，毛利率 14.69%，年減 5.7 個百分點，2024 年上半年稅後純益 40.29 億元，年減 37.86%，每股純益 2.65 元。

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欣興IC載板PCB

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