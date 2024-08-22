〈焦點股〉欣興月營收重返百億元之上 股價漲6%站上月線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-22 10:36

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PCB 以及 IC 載板大廠欣興 (3037-TW) 積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重，也看好第三季營運回升， 7 月營收突破 100 億元達 100.51 億元，創 19 個月來新高，欣興股價今 (22) 日跳空上漲量增並站上月線，盤中最高來到 164 元。

同時，同屬 IC 載板類股的南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 及臻鼎 (4958-TW) 也走高，其中，景碩並深鎖 113 元漲停價。

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欣興也爲蘋果手機板的供應商，欣興在先前召開的法人說明會釋出展望，欣興指出，2024 年第三季 AI 相關產品包含 AI 伺服器 AI PC 及 AI 智慧機持續成長，消費電子與電腦恢復季節成長趨勢，第三季有機會小幅季成長，載板以及 PCB 事業部表現有望優於上半年。