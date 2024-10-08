美就業佳市場降2碼預期急凍！Apollo首席經濟學家：今年沒有再降息的必要

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-08 12:22

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美國 9 月非農就業數據大幅優於預期，市場目前普遍放棄聯準會 (Fed) 下月再次降息 2 碼想法，有專家甚至認為今年沒有必要再次降息。

數據顯示，美國 9 月就業人口增幅為 6 個月來最大、失業率下降、薪資穩定上升，這些都顯示經濟具有彈性，迫使市場降低對 Fed 降息的預期。

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Apollo Global Management 首席經濟學家 Torsten Sløk 說：「我認為經濟仍表現得很好。當然，金融市場的難題是聯準會在 2022 年 3 月開始升息，兩年半後仍沒有看到利率上升的負面後果，這就是市場展望未來時，仍在爭論聯準會升息為何未對經濟產生這種負面影響，數據依然如此強勁。」

Sløk 認為，Fed 升息未對美國經濟產生負面影響有三大原因，並指出能源轉型、財政政策以及消費者和企業在疫情期間鎖定低利率帶來了強勁的推動力。因此，對利率的敏感度一直是「相對較弱」。

他指出，Fed 在 9 月會議上決定降息 2 碼，是因為通膨已經降溫，而不是因為經濟疲軟。

他認為，Fed 現在必須在降低利率和避免通膨重燃之間取得微妙的平衡。「若過早開始降息，當然會增加風險，尤其是重新點燃房地產市場反彈的風險。我們已經看到房市的各種指標開始顯現更多復甦跡象。當然，最重要的風險是房價再次開始上漲。Fed 的確希望經濟數據表現良好，但也不希望通膨復燃。」