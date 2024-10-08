危機恐至！專家：荷莫茲海峽若遭封鎖 油價將衝破2008年近150美元歷史高點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-08 15:14

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中東衝突不斷升級之際，全球最重要的石油動脈—荷莫茲海峽再次成為全球關注的焦點。該水道位於伊朗和阿曼之間，是一條具有重要戰略意義的通道，將中東原油生產國與世界各地主要市場連接起來。

對許多能源分析師來說，荷莫茲海峽發生封鎖或交通中斷的事件是最壞的情況，恐讓國際油價攀漲至遠高於每桶 100 美元。

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根據美國能源情報署 (EIA) 數據，2022 年荷莫茲海峽的石油運輸量為日均 2100 萬桶，這一數字相當於全球原油貿易量的 21% 左右。因此，即便是暫時中斷，也會導致全球能源價格上漲、運輸成本上升並造成嚴重的供應延誤。

Wood Mackenzie 能源分析師 Alan Gelder 週一 (7 日) 向《CNBC》表示，以色列攻擊伊朗是最糟情況，伊朗恐試圖封鎖荷莫茲海峽。「這將會產生更戲劇性的影響，因全球兩成原油出口都從沙烏地阿拉伯、科威特和伊拉克等國經過當地，某種程度上還有阿拉伯聯合大公國，這些國家是全球閒置產能的持有者。因此，我們認為市場並未定價最糟情況，而是定價對伊朗能源基礎設施的潛在影響。」

以色列在上遭伊朗彈道飛彈攻擊後誓言報復，外界臆測以色列可能很快就會對伊朗能源基礎設施發動攻擊。伊朗也揚言以色列若採取任何進一步行動，將採取強有力的回應。

專家也質疑市場對中東衝突擴大的風險是否過於自滿。MST Financial 資深研究分析師 Saul Kavonic 表示，荷莫茲海峽沿岸供應中斷恐令油價大漲。

Kavonic 上週四也告訴《CNBC》，若伊朗生產遭攻擊，全球原油供應量恐減少高達約 3%，即便只是提高制裁，也可能減少高達 3% 供應量，光是這樣就可能導致油價接近每桶 100 美元，甚至超過 100 美元。

Kavonic 說：「若通過荷莫茲海峽受影響，我們談論的油價影響將比 1970 年代伊朗革命和阿拉伯石油禁運後的油價衝擊大上三倍，每桶價格將達 150 美元。」

瑞典 SEB 銀行首席大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 表示，大宗商品市場的一般經驗法則是若供應受到嚴格限制，價格往往會飆漲至正常水準的 5 至 10 倍。