以哈戰爭爆發一周年 馬克宏用三種語言發帖：痛苦跟一年前一樣強烈

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-08 08:00

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在以哈戰爭爆發一周年之際，法國總統馬克宏周一（7 日）在社交媒體 X 平台上發帖，向去年 10 月 7 日被巴勒斯坦極端組織哈瑪斯突襲的以色列受害者家屬致敬，並提到加薩地帶被扣押人員。

據《法新社》報導，馬克宏周一用法、英、希伯來語三種語言發帖稱：「10 月 7 日，痛苦依然存在，跟一年前一樣強烈，這是以色列民眾的痛苦。我們的（痛苦）……。」

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他還說：「我們不會忘記受害者、被扣押人員及其家人，我向他們致以兄弟般的思念」。

在馬克宏這條帖文下，有網友表達不滿：「痛苦不只涉及一方，要治愈，就需要對所有受影響的人感同身受」。

另一個來自巴勒斯坦的賬號諷刺說：「親愛的西方世界偽君子，你們的 10 月 7 日，就是我們的 24/7（全天候狀態）。」

就在馬克宏發帖前一天，他與以色列總理尼坦雅胡就中東局勢通話。

法國總統府愛麗舍宮周日晚發表新聞公報說，馬克宏和尼坦雅胡在通話中「以非常坦率和尊重法以友誼的方式」，詳細討論了中東局勢。兩國領導人承認存在意見分歧，並希望彼此能夠相互理解。

馬克宏表示，相信中東停火的時機已經到來。無論是西方國家向以色列交付武器，還是以色列延長在加薩地帶的戰爭，並將戰火蔓延至黎巴嫩，都無法帶給以色列人和地區所有民眾期望的安全。

2023 年 10 月 7 日，哈瑪斯從加薩地帶突襲以色列境內軍民目標，約 1,200 人死亡，約 250 人被哈瑪斯扣押。