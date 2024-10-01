鴻海科技日將展GB200量產版產品 預計11月生產、12月出貨

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-01 20:38

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鴻海 (2317-TW) 發言人巫俊毅今 (1) 日表示，下周舉行的鴻海科技日除了二款電動車新車外，也將展出替輝達 (NVDA-US) 代工的 AI 伺服器 GB200 量產版產品，並預計於 11 月開始生產、12 月出貨。

巫俊毅說明，科技日所展出的 GB200 伺服器與 Computex 不一樣，科技日是量產版的 GB200，包含伺服器、rack(機櫃) 以及液冷系統，並有冷卻液在其中，而鴻海在 GB200 不論 NVL36 或 NVL72 都能供應，但會以 NVL72 機櫃為目標。

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巫俊毅表示，GB200 伺服器造價高、設計架構複雜，具有垂直整合能力的廠商就能勝出，而鴻海在 GPU 以外的零組件當中，有 8 成是由鴻海自己供應。

他進一步說明，AI 伺服器主要有兩大類零組件，一個是 switch，一個是冷卻系統，鴻海在 switch 具主導地位，冷卻系統方面則有很多廠商在做，如果是 liquid to air(液對氣)，則需要 sidecar，若是 liquid to liquid(液對液)，則需要 InRow Cooling，看個別廠商做得是哪一塊。

至於外界關注輝達創辦人暨執行長黃仁勳是否今年也會到場參與鴻海科技日，巫俊毅表示，只要是和鴻海的合作夥伴或是客戶都有邀請，而今年科技日規模比去年增加一倍，預計會有 2000 位嘉賓參與。