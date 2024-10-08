〈星展投資展望〉Q4消費電子產品需求疲軟至明年反彈 高效能運算半導體持續成長
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 13:27
星展銀行於今 (8) 日舉辦 2024 年第四季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，經濟擴張的整體趨勢仍維持不變，電子業今年 Q4 及 2025 年仍持續擴張，但消費者觀望等待換機潮，Q4 消費性電子產品（ICT）需求預期仍顯疲軟，要到明年才反彈，但雲端 AI 基礎設施持續擴展，高效能運算半導體的需求預計在 Q4 及 2025 年持續成長。
馬鐵英表示，從全球角度來看，總體經濟與貿易環境仍具有韌性。近期美國聯準會大幅降息，加上中國人民銀行採取一籃子的貨幣刺激措施，降低了美國和中國經濟硬著陸的風險。美國利率負擔的快速下降，以及中國資產價格反彈和民間信心的恢復，預計將支撐這兩個主要經濟體的消費需求。
同時，日本央行對進一步的貨幣政策正常化採取謹慎態度，加上日圓匯率的波動性降低和通膨環境穩定，也有助於恢復日本消費者的購買力。
馬鐵英對產業方面的看法，電子業預計將在今年 Q4 及 2025 年持續擴張。但現在大部分消費者呈現觀望態度，主要在等待具備更多 AI 功能的手機和電腦產品發表，導致今年第四季消費性電子產品需求可能仍顯疲軟。
然而，隨著邊緣 AI（Edge AI）的進一步發展與換機週期出現，馬鐵英看好明年消費性電子產品需求將出現反彈。此外，受到雲端 AI 基礎設施持續擴展推動，高效能運算半導體的需求預計在第四季及 2025 年持續成長。
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