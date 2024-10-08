營收速報 - 2024年10月8日台股中小型公司9月營收一覽（新增278家）
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 07:55
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2024年10月8日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計412家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|皇普-建材營造業
|2,294萬
|109133.3%
|華友聯-建材營造業
|15.24億
|2367.4%
|達勝-電子零組件業
|1,564萬
|1311.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|皇普-建材營造業
|2,294萬
|5920.7%
|矽統-半導體業
|1.77億
|715.9%
|智擎-生技醫療業
|1.67億
|541.3%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達412家。其中營收年增大於 25％有107家，年增小於-20％有57家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|43家
|介於10～50億
|>= 0%
|72家
|介於10～50億
|< 0%
|39家
|介於10～50億
|<= -20%
|40家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|64家
|小於10億
|>= 0%
|93家
|小於10億
|< 0%
|43家
|小於10億
|<= -20%
|40家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|皇普-建材營造業
|2,294萬
|109133.3%
|華友聯-建材營造業
|15.24億
|2367.4%
|竹陞科技-其他電子業
|3,872萬
|1700.8%
|達勝-電子零組件業
|1,564萬
|1311.6%
|森寶-建材營造業
|4.07億
|761.8%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台睿-生技醫療業
|83萬
|27466.7%
|皇普-建材營造業
|2,294萬
|5920.7%
|矽統-半導體業
|1.77億
|715.9%
|智擎-生技醫療業
|1.67億
|541.3%
|凱碩-通信網路業
|3,319萬
|477.8%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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