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鉅亨速報

營收速報 - 2024年10月8日台股中小型公司9月營收一覽（新增278家）

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 07:55


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2024年10月8日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計412家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
皇普-建材營造業 2,294萬 109133.3%
華友聯-建材營造業 15.24億 2367.4%
達勝-電子零組件業 1,564萬 1311.6%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇普-建材營造業 2,294萬 5920.7%
矽統-半導體業 1.77億 715.9%
智擎-生技醫療業 1.67億 541.3%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達412家。其中營收年增大於 25％有107家，年增小於-20％有57家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 43家
介於10～50億 >= 0% 72家
介於10～50億 < 0% 39家
介於10～50億 <= -20% 40家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 64家
小於10億 >= 0% 93家
小於10億 < 0% 43家
小於10億 <= -20% 40家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
皇普-建材營造業 2,294萬 109133.3%
華友聯-建材營造業 15.24億 2367.4%
竹陞科技-其他電子業 3,872萬 1700.8%
達勝-電子零組件業 1,564萬 1311.6%
森寶-建材營造業 4.07億 761.8%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台睿-生技醫療業 83萬 27466.7%
皇普-建材營造業 2,294萬 5920.7%
矽統-半導體業 1.77億 715.9%
智擎-生技醫療業 1.67億 541.3%
凱碩-通信網路業 3,319萬 477.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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皇普38.90.26%
華友聯1363.42%
矽統70.83.36%
智擎88.80.11%
竹陞科技181.510.00%
森寶24.352.74%
凱碩33.652.28%
達勝12.53.73%
台睿31.5-1.87%

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