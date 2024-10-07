中國股市徹底火了！這個國慶聊股市的變多了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-07 11:00

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最近兩周中國股市連續大漲，滬指從 2,700 點附近漲到 3,300 多點，並且在 9 月 30 日創出人民幣（下同）2.6 兆元成交天量。

據《中國基金報》周日（6 日）報導，《中國基金報》調查某個三四線城市的民眾後，總體來看，多數受訪者坦言，最近股票、基金回本了一些，但目前他們沒有入市的想法，仍處於觀望階段。

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部分股民最近有加倉，看好行情的持續性，認為現在市場還在低點。也有老股民在物色投資標的，等節後看行情走勢再出手。

90 後小張在老家的消費電子公司做研發，他自述 2016 年就開戶入市了，也算是老股民。此前大盤跌至 2,700 點、2,800 點時，他就抄底買了一些基本面比較好的中藥股、消費股，一開始虧了 6,000 多元，但這兩天隨著行情起來，股票已經回本了，而且浮盈大約 10%。

他買的基金原來也賠了 20%，現在基本回本了。

「最近股票漲了，我仍然持倉不動，同時還加倉了一些股票基金，白酒買的最多，還有醫藥、創業板等。因為我覺得市場還在底部位置，這個位置買進比較合適。」小張說。

對於後市，小張認為行情還能持續：「這可能是一波大牛市的起點，因為資金流入比較多，成交額一下子放大，近年來少見，如果有大資金流入的話，不可能只是短線投資，這兩天港股漲得也很厲害，外資可能也在加緊布局。」

但小張也直言，短期內不排除市場會出現回調，因為部分投資者獲利後會賣掉股票。「回調也可能很快，盤中就完成了。我是偏向於中長期投資的，短期不會拋掉，會再等等，除非股票真的高估了。」

他還說，最近微信群裡聊股票、基金的小夥伴明顯多起來了，「有些可能是之前被套牢的回本了，有些是打算現在『上車』的，因為現在買進的價格可能比他們在『車上』的成本還低。畢竟市場跌了 3 年了」。

80 後的小林是一個開戶 10 年的股民，之前被大 A 股傷透了心，懶得投資操作，近兩年主要買的是共同基金，包括 ETF、養老 FOF 等。

「這幾天股市每天都在大漲，基金雖然也在漲，但是明顯沒有大盤好，還沒回本。」小林說，身邊很多朋友都在感嘆這一波牛市行情，但問下來，很少人加倉。

展望後市，小林稱，即使節後市場再漲，他也不會選擇在這個時機入市，因為擔憂市場漲勢後勁不足，「目前看來，全市場的積極性尚未被調動起來，短期市場可能會出現回調，讓想賣出的賣出，想買進的買入，後續大盤才可能繼續往上衝。我不可能賺到認知水準之外的錢，但只要管住手，就可以不大虧」。

80 後的小燕說，她已經把之前買的基金都割肉清倉了，未來不打算再買了，「這幾年一直在交學費，沒有辦法，實在沒天賦。我已經很久沒看股市了，工作比較忙，沒時間關注，我現在連股票賬戶都不記得了」。