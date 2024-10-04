外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.48%，報1.4883元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 23:40
截至台北時間04日23:40，歐元/加幣下跌0.0071點跌幅達0.48%，暫報1.4883點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.04%
- 近 1 週：-0.66%
- 近 3 月：+1.67%
- 近 6 月：+2.04%
- 今年以來：+2.29%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.52，本日下跌0.75%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.47，本日下跌1.01%
- 美元/新加坡幣相關性-0.46，本日下跌0.68%
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