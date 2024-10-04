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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.48%，報1.4883元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 23:40


截至台北時間04日23:40，歐元/加幣下跌0.0071點跌幅達0.48%，暫報1.4883點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.04%
  • 近 1 週：-0.66%
  • 近 3 月：+1.67%
  • 近 6 月：+2.04%
  • 今年以來：+2.29%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.69，本日下跌0.63%
  • 歐元/澳元相關性0.48，本日下跌0.04%
  • 英鎊/美元相關性0.38，本日下跌0.12%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.52，本日下跌0.75%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.47，本日下跌1.01%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.46，本日下跌0.68%

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歐元/加幣1.4875-0.53%
歐元/美元1.0955-0.71%
澳元/美元0.6792-0.69%
英鎊/美元1.3108-0.11%

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