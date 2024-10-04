外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.06%，報10.3872元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 23:30
截至台北時間04日23:30，美元/瑞典克朗上漲0.109點漲幅達1.06%，暫報10.3872點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.22%
- 近 1 週：+1.67%
- 近 3 月：-1.99%
- 近 6 月：-3.45%
- 今年以來：+2.24%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.78，本日上漲0.74%
- 美元/挪威克朗相關性0.77，本日上漲0.94%
- 美元/韓元相關性0.68，本日上漲1.17%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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