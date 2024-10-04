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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.06%，報10.3872元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 23:30


截至台北時間04日23:30，美元/瑞典克朗上漲0.109點漲幅達1.06%，暫報10.3872點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.22%
  • 近 1 週：+1.67%
  • 近 3 月：-1.99%
  • 近 6 月：-3.45%
  • 今年以來：+2.24%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日上漲0.74%
  • 美元/挪威克朗相關性0.77，本日上漲0.94%
  • 美元/韓元相關性0.68，本日上漲1.17%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.80，本日上漲0.68%
  • 紐元/美元相關性-0.74，本日上漲0.97%
  • 英鎊/美元相關性-0.64，本日上漲0.21%

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美元/瑞典克朗10.36810.88%
韓元/美元0.00074219999999999990.00%
歐元/美元1.0976-0.52%
紐元/美元0.6158-0.85%
英鎊/美元1.3116-0.05%

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