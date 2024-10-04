外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.0979元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:30
截至台北時間04日20:30，歐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.49%，暫報1.0979點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.09%
- 近 1 週：-1.29%
- 近 3 月：+2.29%
- 近 6 月：+1.84%
- 今年以來：-0.10%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.82，本日下跌0.48%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.41%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.67，本日下跌0.33%
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