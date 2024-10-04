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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.0979元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:30


截至台北時間04日20:30，歐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.49%，暫報1.0979點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.09%
  • 近 1 週：-1.29%
  • 近 3 月：+2.29%
  • 近 6 月：+1.84%
  • 今年以來：-0.10%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.78，本日下跌0.18%
  • 歐元/加幣相關性0.71，本日下跌0.3%
  • 紐元/美元相關性0.61，本日下跌0.69%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.82，本日下跌0.48%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.41%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.67，本日下跌0.33%

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歐元/美元1.0971-0.56%
英鎊/美元1.3091-0.24%
加幣/美元0.7363-0.18%
紐元/美元0.6162-0.79%
人民幣/美元0.14247-0.14%

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