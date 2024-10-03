房地產類股領跌！港股早盤重挫逾3% 專家：漲多休息 仍有上漲空間

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-03 11:22

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香港股市今 (3) 日開低走低，恒生指數(HSI) 和恆生科技指數紛紛下跌，分別挫跌逾 3% 以及將近 6%，A50 指數期貨也出現跳水走勢。此前恒生已經連續上漲逾 30%，恒生科技更是漲超 50%。

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摩根大通週三出具研究報告指出，目前中資地產股估值水準已反映跟恒大危機爆發前相當的經營環境，這不合理。假期由外資主導的港股恐階段性回歸理性。其次，日本股市今天大漲，蹺蹺板效應較明顯，美元也連 4 日走升，美國降息預期似乎再有變化。最後，港股近期漲速過快過大，騰訊與小米等估值水準已接近美股相應的藍籌股，恐引發外資的一些擔憂。

此外，日股今日大漲，港股殺跌，其中似乎存在著一種搶奪資本的力量。日本內閣官房長官林芳正表示，石破茂和日本央行總裁植田和男確認，日本政府與央行繼續依協議合作。石破茂表示，具體的貨幣政策由日本央行決定。

另一方面，在港股大幅反彈之後，估值也迅速回升，部分藍籌股與美股藍籌相去不遠，像是騰訊控股本益比為 25.72 倍，臉書也只有 28 倍。小米為 28 倍，蘋果則為 33 倍。

至於港股後市怎麼走，多數認為目前只是漲多休息，還有上漲空間。雖然港股今日回檔調整，但 A50 依然維持相對強勢，該指數因恒生科技指數大跌一度翻黑，但很快拉升。其次，雖然摩根大通等投行不太看好房地產類股，但根據港交所數據，摩根大通上周四 (9 月 26 日) 增持中國平安並將中國銀河 H 股評等上調至超配，並大舉上調目標價 39%。

華泰證券則認為，從增量資金看，全球外資將持續回補，市場研究機構 DataTrek Research 更認為若以歷史作為參考，這輪漲勢可能還有很大空間。

DataTrek Research 指出，若在 100 天的時間範圍內比較 iShares 安碩中國大盤股 ETF(FXI-US) 和 SPDR 標普 500 指數 ETF Trust(SPY-US) ，在 2009 年、2015 年和 2023 年等這些有在正面政策轉變的時間裡，中概股領先美股超過 30 個百分點，目前僅領先 13 個百分點。