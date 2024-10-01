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9月我製造業PMI終結連4月擴張 未來半年展望轉緊縮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-01 19:38

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9月製造業PMI中斷連4月擴張。(圖：中經院提供)

中華經濟研究院今 (1) 日公布 9 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 回跌 4.4 個百分點至 49.2%，中斷連 4 個月擴張，轉為緊縮，未來六個月展望指數也轉為緊縮，跌 5.3 個百分點至 47.5%，終結連 7 月擴張。

中經院說明，PMI 轉緊縮主要是因美、中、歐 PMI 持續緊縮、9 月中旬 OPEC 看淡並下修國際需求、AI 高基期效應下短期拉貨力道趨緩，以及市場保守看待 iPhone16 全球銷售。


不過，中經院也提到，中國政府宣布 17 項政策利多且政策寬鬆幅度超出預期，應密切觀察能否刺激終端需求，以及廠商第四季後的訂單表現。

據中經院統計，9 月新增訂單和生產指數同步中斷連 5 個月的擴張轉為緊縮，分別回跌 8.2、10.6 個百分點至 48.5%、46.8%，未完成訂單指數也回跌 5.9 個百分點至 3 月以來最快緊縮速度 43.5%，顯示缺乏動能，使製造業的產能稼動率無法持續攀升。

展望未來半年，六大產業中仍有三大產業回報緊縮，各產業依緊縮速度排序為化學暨生技醫療產業 (45.2%)、電子暨光學產業 (45.7%) 和基礎原物料產業 (45.7%)。

不過，有三大產業回報未來六個月展望呈擴張，各產業依擴張速度排序為食品暨紡織產業 (60.9%)、交通工具產業 (52.9%) 與電力暨機械設備產業 (51.4%)。

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