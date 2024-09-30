中國9月官方製造業PMI升至49.8 各規模企業均有回升
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 10:33
最新數據顯示，中國 9 月製造業生產活動加快，採購經理人指數（PMI）上升，景氣改善，非製造業商務活動指數小幅回落。
中國國家統計局周一（30 日）公布的數據顯示，9 月製造業 PMI 為 49.8，較上月上升 0.7 個百分點。
非製造業商務活動指數為 50.0，降 0.3 個百分點，綜合 PMI 為 50.4，升 0.3 個百分點。
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示：「從行業看，醫藥、汽車、電氣機械器材、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，產需較快釋放；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數連續兩個月低於臨界點，產需有所放緩。」
各規模企業 PMI 均有回升。大型企業 PMI 為 50.6，較上月升 0.2 個百分點，擴張步伐有所加快；中、小型企業 PMI 分別為 49.2 和 48.5，分別上升 0.5 和 2.1 個百分點，景氣均有改善。
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