台經院8月三大產業營業氣候測驗點連袂跌 製造業創今年低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-25 10:53

‌



台灣經濟研究院今 (25) 日公布 8 月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點，均呈下滑態勢，其中，製造業來到 96.65 點，月減 2.30 點，為連 3 跌，更創 9 個月來新低，服務業為 97.88 點，月減 1.14 點，也是連 2 跌。

台經院指出，由於國際原油價格走低拖累石化相關產品售價，加上需求仍顯疲弱，本月受訪廠商對內外銷產品成交價格、生產活動和新進訂單量，均較上月有下滑，令製造業廠商對當月和未來半年景氣表現看法惡化。

‌



據台經院調查，製造業認為當 (8) 月景氣為「好」比率為 19.6%，月減 1.5 個百分點，「壞」的比率為 31.4%，月增 6.3 個百分點，鋼鐵基本工業較看壞當月，化學工業、電子機械業與運輸工具業偏向持平。

而製造業整體廠商對未來半年，看好者月減 7.0 個百分點至 20.6%，看壞比率增加 1.0 個百分點至 22.7%，鋼鐵基本工業較看壞，化學工業和電子機械業則持平。

服務業方面，時序進入農曆民俗月，加上風災影響三牲供貨不足，民眾轉而購買乾貨和冷凍食品，帶動量販超市的銷售，但民俗月和限貸政策衝擊房市，導致家電、傢俱和汽機車等大宗商品需求明顯減弱。

台經院進一步提到，住宿服務業持續面對人力短缺問題，住宿房價居高不下，因此，雖有 30% 比例的餐旅業者看好當月，也有超過 40% 比例看壞。