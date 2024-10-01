鴻海科技日預計發表兩款電動車 Model D及電動小巴Model U將亮相

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-01 20:03

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鴻海 (2317-TW) 預計將於 10 月 8、9 日舉行鴻海科技日，今 (1) 日舉行展前說明會，鴻海發言人巫俊毅表示，此次電動車除了將發表先前已釋出資訊的 Model D 外，電動小巴 MODEL U 也會亮相。

本屆鴻海科技日六大展出主題包含智慧製造、智慧電動車、智慧城市 + 數位健康、鴻海超級算立中心、半導體、前瞻技術等。其中，電動車除了新車展示外，也將展出二輪智駕系統、關鍵零組件、SDV、綠能及充電解決方案等。

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針對近期電動車市況，巫俊毅認為，最近電動車價格下跌，宛若 1990 年代的 PC 市況，讓不少業者放緩了投資腳步，但也提供鴻海的 CDMS（委託設計與製造服務）商業模式更多開闢新客戶的機會。

鴻海近期在日本取得了迅速的進展，目前擁有兩個 CDMS 客戶，預計年底前陸續簽約，美國客戶明年也會有進展，在車款方面，除了持續提升 MODEL C 交付速度外，MODEL B 也預計明年上半年量產。