高盛重申買入黃金建議 上調明年初金價預測至2900美元

「首先，我們的經濟學家現在預計，西方和中國的短期利率會更快下降，而我們最近的研究表明，黃金市場尚未完全反映以實體黃金為支撐的西方 ETF 持有量的上升，這往往是漸進的。

其次，我們新的即時預測顯示，自 2022 年以來，新興市場央行在倫敦場外交易 (OTC) 市場的購買，繼續從根本上推動股市上漲，而且我們認為這些結構性購買仍將保持較高水準。」