高盛重申買入黃金建議 上調明年初金價預測至2900美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-01 16:10
高盛貴金屬分析師將 2025 年初的金價預測，由每盎司 2700 美元上調至 2900 美元。在最新報告中，高盛重申對黃金的樂觀立場，將其展望歸因於全球利率下降的影響、央行持續較高的需求，以及黃金對各種風險的防禦特性。
高盛指出，幫助金價進一步上漲的兩大原因為：
「首先，我們的經濟學家現在預計，西方和中國的短期利率會更快下降，而我們最近的研究表明，黃金市場尚未完全反映以實體黃金為支撐的西方 ETF 持有量的上升，這往往是漸進的。
其次，我們新的即時預測顯示，自 2022 年以來，新興市場央行在倫敦場外交易 (OTC) 市場的購買，繼續從根本上推動股市上漲，而且我們認為這些結構性購買仍將保持較高水準。」
根據高盛的預測，央行的購買規模有所放緩但仍顯著，這將推動金價在 2025 年初上漲至 2900 美元中，約 三分之二的漲勢。隨著聯準會降息，ETF 流量逐漸增加，推動了剩餘三分之一的價格上漲。
2024 年以來，黃金價格已上漲超過 28%，有望創下自 2010 年以來最大年度漲幅。黃金價格上周創下每盎司 2685.42 美元的新紀錄，並在今年持續創下新高。
值得留意的是，自 2022 年以來，新興市場央行持續買入黃金，年均購買量為 730 噸，約占全球年產量估計值的 15%。而從 2022 年計算，金價已上漲 47%。
其中，中國央行自 2022 年 11 月以來，連續 18 個月購買黃金，因此中國央行成為黃金投資者的主要關注點。市場傾向於中國央行的購買其實從更早開始、持續時間更長，只是並未公開。
高盛認為，雖然中國央行報告 4 月之後沒有額外購買，但從即時預測估計， 5 月份中國購買了 50 噸，6 月和 7 月沒有進一步的購買活動。
高盛在報告中強調：「由於全球利率下降、結構性央行需求上升以及黃金對地緣政治、金融和衰退風險的誀險優勢，我們重申長期買入黃金的建議。」
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