〈貴金屬盤後〉伊朗飛彈空襲以色列 中東恐全面戰爭 避險需求推漲金價逾1%
鉅亨網編譯許家華 2024-10-02 05:58
伊朗對以色列發動飛彈襲擊，市場對中東全面戰爭的擔憂升級，避險需求推動黃金價格周二漲逾 1%。
伊朗周二向以色列發射 200 枚飛彈，以報復以色列在黎巴嫩針對伊朗盟友真主黨的行動。
Kitco Metals 資深市場分析師 Jim Wyckoff 表示，倘若以色列傷亡嚴重，中東恐爆發全面戰爭，「這是當前交易員所擔心的發展，這將進一步推動黃金的避險需求。」在政治和金融不確定時期，黃金被用作安全投資。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「這是本能的避險買盤，但除非伊朗飛彈真的在以色列造成嚴重破壞，否則可能會與 4 月的攻擊類似，當時類似的導彈幾乎被完全攔截。」
同時，基準的美國 10 年期公債殖利率下滑，使得不孳息的黃金更具吸引力。
市場將密切關注本周美國勞動力數據以及 Fed 多位官員的言論，以獲取更多有關 Fed 政策立場的暗示。
黃金周一創下 4 周來最糟糕的一天，係因 Fed 主席鮑爾對 11 月會議大降息的預期潑冷水，暗示未來兩次會議只各降 1 碼 (25 個基點) 。
然而，ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 認為，近期漲勢的原因仍完好無損，即美國降息預期、地緣政治不穩定推動的避險需求。
其他貴金屬交易
- 未來油價走勢 就看一關鍵因素！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉獲利了結 市場稍作喘息 黃金創4年來最強季度
- 〈貴金屬盤後〉獲利了結 市場稍作喘息 黃金創4年來最強季度
- 〈貴金屬盤後〉8年來最強單季表現！連4日創歷史新高後 黃金跌1%休息
- BTIG：貴金屬獲利了結的黃金時機來了
下一篇