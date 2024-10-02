〈貴金屬盤後〉伊朗飛彈空襲以色列 中東恐全面戰爭 避險需求推漲金價逾1%

鉅亨網編譯許家華 2024-10-02 05:58

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伊朗對以色列發動飛彈襲擊，市場對中東全面戰爭的擔憂升級，避險需求推動黃金價格周二漲逾 1%。

現貨黃金上漲 1% 至每盎司 2661.63 美元。上周四黃金觸及史上高點 2685.42 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.9%，至每盎司 2690.3 美元。

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伊朗周二向以色列發射 200 枚飛彈，以報復以色列在黎巴嫩針對伊朗盟友真主黨的行動。

Kitco Metals 資深市場分析師 Jim Wyckoff 表示，倘若以色列傷亡嚴重，中東恐爆發全面戰爭，「這是當前交易員所擔心的發展，這將進一步推動黃金的避險需求。」在政治和金融不確定時期，黃金被用作安全投資。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「這是本能的避險買盤，但除非伊朗飛彈真的在以色列造成嚴重破壞，否則可能會與 4 月的攻擊類似，當時類似的導彈幾乎被完全攔截。」

市場將密切關注本周美國勞動力數據以及 Fed 多位官員的言論，以獲取更多有關 Fed 政策立場的暗示。

黃金周一創下 4 周來最糟糕的一天，係因 Fed 主席鮑爾對 11 月會議大降息的預期潑冷水，暗示未來兩次會議只各降 1 碼 (25 個基點) 。

然而，ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 認為，近期漲勢的原因仍完好無損，即美國降息預期、地緣政治不穩定推動的避險需求。

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