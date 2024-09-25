〈貴金屬盤後〉中東局勢緊張、美消費信心惡化 避險和降息押注推動金價創歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2024-09-25 06:24
由於中東緊張局勢和美國消費者信心惡化，增強黃金的避險吸引力，加上美國公債殖利率下跌和美元疲軟，支撐黃金價格周二 (24 日) 上漲 1% 創下史上高點。
因市場越來越擔憂中東全面戰爭，2024 年迄今金價已上漲 28%。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，金價當前飆漲係因對中東局勢的擔憂而進行避險。他認為伊朗可能有下一步行動，所以黃金將繼續創下新高。「如果中東局勢進一步升級，並且有更多降息的傳言，金價可能最快在本周末突破 2700 美元。」他補充。
以色列空襲黎巴嫩南部的真主黨據點，且表示將繼續施壓。
美國聯準會 (Fed) 開始放鬆貨幣政策也推動了金價的上漲，因為黃金不孳息，降息可削減持有黃金的機會成本。尤其是在上周 Fed 大於往常的降息 2 碼之後。
芝加哥 Fed 行長 Austan Goolsbee 預計明年將進一步降息，這增強了黃金動能。
交易員等待本周稍晚 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的演講和美國通膨數據。美國經濟諮商會周二公布，美國 9 月消費者信心指數 9 月自 8 月修正後的 105.6 下降至 98.7，降至 3 個月低點。
投資者也評估了中國狀況，因為中國是黃金最大消費國。中國人行推出了自疫情大流行以來最大規模的刺激措施。
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