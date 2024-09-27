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瑞銀再上調金價預期 估明年Q3至2900美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-27 15:20

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瑞銀再上調金價預期 估明年Q3至2900美元(圖:shutterstock)

瑞銀上調了黃金價格預測，預計明年貴金屬將進一步上漲。

瑞銀目前預計，到 2024 年底，金價將達到每盎司 2750 美元，高於先前預測的 2600 美元。


瑞銀預計，到 2025 年中期，價格將進一步上漲至每盎司 2850 美元，到 2025 年第三季將上漲至每盎司 2900 美元。

由於對經濟成長、地緣政治緊張局勢和美元疲軟的擔憂，金價今年已飆漲 29%，並不斷創下新高。

瑞銀指出，從歷史上看，在聯準會首次降息後的 6 個月內，金價往往會上漲高達 10%，而金價目前的上漲動能表明，金價仍有望進一步上漲。

瑞銀分析師表示：「在投資需求增加、美國實際利率下降、珠寶消費季節性復甦，以及央行持續購買的推動下，未來 6-12 個月價格將會更高。」

瑞銀補充說，儘管價格快速上漲，但今年的回檔幅度不大，將迫使投資者繼續追高。

瑞銀認為，隨著美國大選的臨近，不確定性增加，這可能進一步刺激對黃金作為避險資產的需求。此外，雖然瑞士黃金出口數據顯示中國需求放緩，但這可能是由於配額限制而不是潛在需求下降。

瑞銀建議，在平衡的美元投資組合中配置 5% 的黃金，理由是它具有避險作用。瑞銀也對部分金礦企業表示積極看法，認為這是一個戰術投資機會。

文章標籤

金價黃金瑞銀美元地緣政治

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