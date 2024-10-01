〈貴金屬盤後〉獲利了結 市場稍作喘息 黃金創4年來最強季度

鉅亨網編譯許家華 2024-10-01 06:31

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黃金周一 (30 日) 走軟，在創紀錄漲勢後稍作喘息，本季因美國貨幣寬鬆和中東緊張局勢加劇的推動下，迎來 2020 年以來最好的季度表現。

現貨黃金下跌 0.9%，至每盎司 2634.75 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.3%，至每盎司 2659.40 美元。

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本季迄今，黃金價格已漲逾 13%，為 2020 年初以來的最佳表現，在美聯準會 (Fed) 降息半個百分點以及中東緊張局勢加劇的推動下，黃金上周四觸及史上高點每盎司 2685.42 美元。

Zaner 副總裁兼高級金屬策略師 Peter A. Grant 認為，可能會有一些投資者自貴金屬轉向股票，但這種情況不會持續下去，因為「黃金趨勢無疑是上漲的。」

當風險偏好上升時，投資人普遍會離開具避險性質的黃金，儘管近期黃金上漲伴隨著股市上漲，尤其是 Fed 大降息後。(利率下降可增強不孳息的黃金之投資吸引力)

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周一預測，美國通膨將持續放緩，引領央行降息。此舉最終可能「隨著時間的推移」解除對經濟活動的限制。

渣打銀行分析師 Suki Cooper 表示：「短期內黃金應可見更多盤整。現階段，主要催化劑似乎是宏觀驅動因素和貨幣政策。因此，降息幅度的意外程度可能是主要觸發因素。」

Heraeus 分析師表示，如果黃金價格價回落，尤其是在人民幣升值的情況下，中國第四季的實體需求可能會反彈。

針對 2025 年初黃金價格的預期，高盛自每盎司 2700 美元上調至每盎司 2900 美元。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 1.7%，至每盎司 31.08 美元，但季度漲幅預計為 6.7%。

白銀價格盤旋在 10 年高點附近