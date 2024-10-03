中國救市只是「短效針」 施羅德投信：提振消費和投資需求 經濟方能觸底回升

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-03 12:10

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正值十一長假，開啟中國國慶及一年一度消費旺季，在央行推出重大救市政策後這一週，中國及國際股市漲聲響起，施羅德投信認為貨幣寬鬆和更大範圍的財政刺激，截至目前效果有限，可能未來 3 至 4 個季度的數據仍然疲軟，長期需要結構性改革和經濟重組，才能提振國內消費和投資需求需要，讓經濟觸底回升。

昨 (2) 日美國熱門中概股普遍上漲，那斯達克中國金龍指數勁揚 4.93%，收盤漲破 8,000 點，連續第 5 個交易日走高。

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經濟通通訊社報導，野村投信研究報告指出，北京通過人行來刺激股市的策略似乎相當成功, 個人投資者，尤其是沒有經歷過以往痛苦的繁榮和蕭條的年輕人，蜂擁開設帳戶，擔心錯過看似一生一次的反彈。

施羅德投資新興亞洲股票團隊，對於中國官方於 9/24 祭出的經濟刺激政策，於 1 日發表市場評論。

上週二，中央銀行宣布了一個期待已久的刺激措施方案，投資者一直希望在 7 月份的第三次全會和政治局會議後能看到更多的支持性政策。儘管稍稍晚於預期，但 9/24 宣布的措施令人鼓舞，超出了市場的預期，涵蓋了包括流通性供應、房地產市場以及股市在內的多個關鍵領域。

在周二的宣布之後，習近平主持了 9 月 26 日（星期四）的政治局會議，重點討論了目前的經濟情況和未來的政策規劃。根據會議簡報，最高領導層強調在目前經濟運行中出現了一些新的問題和困難，承諾推出更多的刺激措施，並重申實現全年增長目標的呼籲。

施羅德投信表示，就增量政策支持的方向而言，政策制定者承諾更積極地加強貨幣和財政寬鬆，促進房地產行業穩定，加強股市，支持陷入困境的企業運營，並促進消費和就業。

根據過去經驗，儘管政治局會議每月舉行一次，但政策制定者通常只在 4 月、7 月（偶爾是 10 月）和 12 月會議專注經濟問題。因此在很大程度上，這次可被視為一次針對經濟的「緊急」會議。

9 月會議的時間和焦點以及明確的寬鬆信號，連同中央銀行在 9 月 24 日發布的重大寬鬆措施，突顯高層領導人對於經濟增長風險的更大關注，感受到政策寬鬆的迫切性，並增加了對經濟需求端的關注。

施羅德投信認為，市場對於政策制定者更加協調努力應對經濟放緩和房地產市場挑戰的興奮情緒顯而易見，這包括貨幣寬鬆和更大範圍的財政刺激，到目前為止，這些措施相對來說還是相當有限，不足以遏制經濟下行趨勢。

市場的持續恢復取決於實際政策的落實、政策支持的有效性以及宏觀改善的程度。值得強調的是，3 至 4 個季度的數據可能仍然較為疲軟，因為政策的實施需要時間才能發揮作用。