「日」不落國重現？企業成長動能充沛日股後市看好 野村估日元會到135

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-17 10:08

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根據美國近期公布的經濟數據，市場重新預期今年底前降息 5-6 碼，導致美國十年期公債殖利率在 9 月 6 日一度下滑至 3.64%，美日利差大幅收窄，日元更一度升值至 140，創今年以來最高水準。野村投信認為，若美國降息幅度擴大，不排除可能升值至 135-140 區間；反之日元則有可能回貶至 150，日股恐將因日元的波動而持續震盪。

對於日元匯價的後續看法，野村基金 (愛爾蘭系列) 日本策略價值基金經理團隊分析表示，自 7 月日銀第二度升息，日元匯率已從過去的頹勢中扭轉。儘管 8 月初日股劇烈震盪，植田和男在 8 月 23 日國會聽證會仍態度堅定地捍衛 7 月的升息決策，並表示未來只要日本經濟成長和通膨情勢符合日銀預期，將繼續在升息的道路上前行。不過他認為目前金融市場依然不穩定，將繼續密切監控市場情勢，下一步升息行動並非迫在眉睫。

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隨著植田的發言，市場認為今年底前日銀再次升息的可能性不高；但日元走勢除了受到日銀貨幣政策影響外，還會受到美國貨幣政策所牽動，投資團隊認為未來需密切留意美國經濟數據與聯準會貨幣政策降息進程，若美國降息幅度擴大，日元兌美元恐仍將有升值機會，不排除可能升值至 135-140 區間；反之日元則有可能回貶至 150，日股恐將因日元的波動而持續震盪。

展望 2024 年第四季，野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，日本今年「春鬥」最終結果顯示，日本企業同意薪資平均調升 5.1%，加薪幅度為 33 年來最大，日本實質薪資自 6 月以來已連續 2 個月呈正增長，顯示出薪資成長終於趕上通膨，並強化外界對工資帶動消費成長良性循環的信心。

在公司治理方面，東京證交所（TSE）要求本淨比（股價 / 淨值比 PBR）小於 1 及交叉持股太高的公司提出具體改革方案，本淨比小於 1 意味著股價低於清算價值，在技術面已屬於超跌股，意味著投資人對公司的未來不看好，而公佈改革政策的的公司股價多以上漲回應，東京證交所利用日本文化的同儕壓力，加速日本公司治理改革。