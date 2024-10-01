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〈日股盤後〉傳股神將加碼 日經反彈近2% 五大商社歡呼

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-01 14:48

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〈日股盤後〉傳股神將加碼 日經反彈近2% 五大商社歡呼。（圖：REUTERS/TPG）

日元轉趨疲軟，加上巴菲特傳出將加碼投資日本，帶動日本股市周一 (1 日) 反彈，日經 225 指數(NKY) 上漲 732.42 點或 1.93%，報 38,651.97 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 收漲 44.84 點或 1.69，報 2,690.78 點。


日元匯價周一轉弱，對美元約貶值 1% 至 143.63 日元，因聯準會主席聯準會將「隨著時間的推移」降低利率，暗示年底前兩次會議各降 1 碼，不急於快速降息。

日元轉弱，提振了出口相關類股，豐田汽車揚升 2.1%，本田上漲 2.2%，日產汽車上漲 1.79%。

此外，巴菲特傳將加碼投資日本，先前獲得其投資的 5 大商社股價聞訊大漲，三井物產揚升 3.56%、伊藤忠商事走高 3.59%、住友商事上漲 3.88%、三菱商事上漲 2.52%、丸紅上漲 1.71%。

半導體族群也一吐悶氣強勢反彈，迪思科 (DISCO) 飆漲 4.99%，東京威力科創)大漲 2.97%，愛德萬測試勁揚 2.21%。


 

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