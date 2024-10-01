〈日股盤後〉傳股神將加碼 日經反彈近2% 五大商社歡呼

日元 轉趨疲軟，加上巴菲特傳出將加碼投資日本，帶動日本股市周一 (1 日) 反彈，日經 225 指數( NKY ) 上漲 732.42 點或 1.93%，報 38,651.97 點。

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日元 匯價周一轉弱，對美元約貶值 1% 至 143.63 日元 ，因聯準會主席聯準會將「隨著時間的推移」降低利率，暗示年底前兩次會議各降 1 碼，不急於快速降息。

此外，巴菲特傳將加碼投資日本，先前獲得其投資的 5 大商社股價聞訊大漲，三井物產揚升 3.56%、伊藤忠商事走高 3.59%、住友商事上漲 3.88%、三菱商事上漲 2.52%、丸紅上漲 1.71%。